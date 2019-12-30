Семья из Серышевского района взяла 10 дальневосточных гектаров, чтобы увеличить личное подсобное хозяйство в четыре раза. Амурчанка Анастасия Чиркина вместе с мужем увлеклись птицеводством в 2016 году. За три года их хозяйство разрослось с 3 цыплят до 500 голов кур.

Развиваться в выбранном направлении амурчанам помог грант от областного министерства сельского хозяйства на поддержку начинающим фермерам. На этом Анастасия Чиркина решила не останавливаться и в 2017 году взяла 10 дальневосточных гектаров за селом Томское, где они живут всей семьёй.

«На выделенных участках мы первым делом хотим построить дом. Сейчас мы живёт вместе с родителями, а с получением гектаров у нас появилась возможность обзавестись собственным жильём. Изначально все 10 гектаров мы хотели засеять кормом для своих птиц, но из-за отсутствия собственной сельхозтехники и высоких цен на услуги по обработке земли мы решили отказаться от этой идеи», – вспоминает амурчанка.

Сейчас хозяйство Анастасии Чиркиной находится на базе площадью в 2 гектара. Этого мало для большого поголовья. В зиму здесь держат около 500 голов из-за отсутствия тёплых помещений, а летом поголовье вырастает до 2 тысяч птиц. В хозяйстве разводят кур, уток и гусей и занимаются инкубацией.

Анастасия Чиркина вместе с мужем при этом имеет основную работу. Их график позволяет заниматься птицеводством. Поэтому амурчане надеются, что 10 гектаров позволят увеличить существующее поголовье до 2 тысяч птиц.

«На гектарах построим дом, хозяйственные постройки и ангары. Кроме этого, в планах заняться разведением коз. Достать козье молоко в селе у нас, оказывается, проблема. Также было и с диетическими яйцами, которые были необходимы моим детям из-за аллергии. Поэтому я и начала разводить кур», – комментирует Анастасия Чиркина.

Свою продукцию – яйца, молодняк и мясо – пока амурчане реализуют среди жителей села и в Белогорске. Зимой в день они продают по 13-15 кассет, в каждой из которых 30 яиц. Летом в день уходит 30 кассет. Хозяйство, которое будет располагаться на гектарах, позволит продавать по 100 кассет в день и выйти с продажами на магазины и другие населённые пункты, в том числе и Благовещенск, подсчитали птицеводы.

В Амурской области было выдано более 6 тысяч дальневосточных гектаров. Больше всего получателей в Благовещенском, Ивановском, Свободненском и Серышевском районах, сообщает амурское правительство.