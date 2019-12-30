В Амурском доме народного творчества показали волшебный «Сон перед Рождеством»

Детский коллектив «Перекати-поле» показал музыкальную сказку «Сон перед Рождеством». Спектакль получился ярким, красивым и волшебным.

Музыкальная новогодняя сказка рассказала о том, как две сестрёнки приезжают в гости под Рождество к бабушке в деревню. Засыпая, они переносятся в удивительный мир: оживают предметы, появляются лесные обитатели. Через сказочные сновидения зритель погружается в русские рождественские обряды.

«Жизнь – это цепочка событий, которые связаны невидимыми нитями, и все это называется судьба. Нити стали лейтмотивом нашего спектакля. Они использованы в декорациях, красиво вплетены в сюжет», - рассказала руководитель коллектива Ирина Васенко.

К слову, все декорации были придуманы и сделаны родителями воспитанников. В постановке можно было увидеть традиции: встречу Коляды, гадание со свечами, рождественский пост.

Вместе с воспитанниками «Перекати-поля» на сцену вышли и семь артистов из Амурского народного хора. Сказка получилась волшебной, судя по отзывам зрителей.

«Перекати-поле» — это коллектив-спутник Амурского народного хора. Он — лауреат I степени XXIII Всероссийского детского фестиваля «Рождественская ёлка. Казачий круг» (Москва, 2017 год). В репертуаре коллектива несколько музыкальных постановок, премьеры которых также состоялись на сцене областного Дома народного творчества: «Расскажи мне Сказку» (2015, 2016 гг.), «Не хочу учиться, а хочу лениться!» (2017, 2018 гг.), «Со´роки» (2019 г.). Благодаря последней программе детский коллектив из Благовещенска вошёл в число победителей всероссийского видеоконкурса театрализованных программ детских и молодёжных творческих объединений «Фольклорная карусель» (Москва, 2019 г.).

Художественный руководитель ансамбля — заслуженный работник культуры Амурской области Ирина Александровна Васенко. Балетмейстер – Людмила Плотникова, режиссёр-постановщик – Светлана Шеломихина.