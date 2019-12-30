Поступило сообщение о минировании поликлиники № 1 Благовещенска
Проверка сообщения о минировании в АОКБ завершена. Анонимная информация признана ложной. Областная больница и перинатальный центр работают в штатном режиме, сообщили в минздраве региона. Тем временем оперативные службы отрабатывали новое сообщение – о минировании городской поликлиники № 1.
Персонал учреждения провел эвакуацию согласно утвержденному плану. Никаких инцидентов в связи с этим не возникло. Все необходимые мероприятия проведены четко, оперативно, без эксцессов.
Было временно эвакуировано около 250 человек – пациенты и работники поликлиники. Весь комплекс работ по проверке сообщения занял немногим более часа. Информация о минировании также не подтвердилась. С 12:00 поликлиника № 1 работает в прежнем режиме.
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