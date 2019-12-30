Поступило сообщение о минировании поликлиники № 1 Благовещенска

Персонал учреждения провел эвакуацию согласно утвержденному плану. Никаких инцидентов в связи с этим не возникло. Все необходимые мероприятия проведены четко, оперативно, без эксцессов.

Было временно эвакуировано около 250 человек – пациенты и работники поликлиники. Весь комплекс работ по проверке сообщения занял немногим более часа. Информация о минировании также не подтвердилась. С 12:00 поликлиника № 1 работает в прежнем режиме.