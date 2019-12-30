Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:09 3

Поступило сообщение о минировании поликлиники № 1 Благовещенска

Поступило сообщение о минировании поликлиники № 1 Благовещенска
Фото: aif.ru/

Проверка сообщения о минировании в АОКБ завершена. Анонимная информация признана ложной. Областная больница и перинатальный центр работают в штатном режиме, сообщили в минздраве региона. Тем временем оперативные службы отрабатывали новое сообщение – о минировании городской поликлиники № 1.

Персонал учреждения провел эвакуацию согласно утвержденному плану. Никаких инцидентов в связи с этим не возникло. Все необходимые мероприятия проведены четко, оперативно, без эксцессов.

Было временно эвакуировано около 250 человек – пациенты и работники поликлиники. Весь комплекс работ по проверке сообщения занял немногим более часа. Информация о минировании также не подтвердилась. С 12:00 поликлиника № 1 работает в прежнем режиме.

Просмотров всего: 749

#происшествия

распечатать


В России и мире

Мужчина выжил при падении с 30 этажа благодаря рукавицам
Происшествия 8

В Благовещенске сообщили о минировании в перинатальном центре
Происшествия 19

В Благовещенске снова «минируют» детсады
Происшествия

В Тамбовском районе огонь полностью уничтожил жилой дом
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Алиса65

    Алиса65
    44 минуты назад

    Странно всё это... Почему №минируют" торговые центры, детсады, поликлиники, школы, но ни разу не "минировали здания ФСБ, МВД

    и Росгвардии?

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    12 минут назад

    И правда?!

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    11 минут назад

    Уже и третью поликлинику заминировали - говорят

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь