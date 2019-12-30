Амурчанин, любивший кататься на авто пьяным, отправится в колонию

В Благовещенском городском суде вынесли приговор водителю, злоупотреблявшему спиртным за рулем. Мужчина дважды управлял автомобилем в состоянии опьянения и имел судимость за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения.

В 2017 году амурчанин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и подвергнут наказанию в виде обязательных работ сроком 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.

Через год мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьи 264.1 УК РФ, – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения и имевшим судимость за совершение преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Его наказали обязательными работами сроком 260 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.

Обязательные работы мужчиной отбыл в полном объеме, водительское удостоверение сдал в подразделение ГИБДД. Однако в мае 2019 года он дважды попался пьяным за рулем.

В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по обоим фактам совершенных преступлений, суд признал полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетних детей, а также престарелых родственников, состояние здоровье. Обстоятельств, отягчающих наказание не установлено.

Суд назначил мужчине наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года, сообщает пресс-служба городского суда.