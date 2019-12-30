Неплательщики не смогут ходить в туалет

Фото: пресс-служба АКС

Листовка, с изображением дурнопахнущего смайла, появились в подъездах многоквартирных домов Благовещенска. Таким способом ООО «Благовещенский расчетно-кассовый центр» совместно с управляющими компаниями оповещает горожан о должниках в их домах.

«Долги за воду и тепло – вонь в подъезде. Среди вас есть должники» – такой текст содержат информационные листовки. Кроме этого, в сообщении говорится, что погасить задолженность необходимо в кратчайшие сроки. Перед новым годом неплательщиков ждет совсем не праздничный подарок – ограничение канализации.

По данным на 1 декабря 2019 года, дебиторская задолженность по теплу составила 346 272 тысячи рублей, и это только бытовые абоненты, без учета юридических лиц, ТСЖ, ЖСК и УК. Немногим меньше задолжали горожане за водоснабжение и водоотведение – 149 369 тысяч рублей. Как и по теплу, речь идет лишь о бытовых абонентах. Общая же задолженность по теплу составляет более 845 миллионов рублей. И по водоснабжению, и водоотведению – 286 683 тысячи рублей.

Специалисты отдела по досудебной и судебной работе РКЦ ведут борьбу с неплательщиками ежедневно. За 12 месяцев 2019 года специалисты побывали в 554 адресах, изъяли более 40 единиц бытовой техники и арестовали 5 автомобилей. Кроме того, ведется работа по ограничению выезда должников за границу и выселение неплательщиков из их квартир, сообщает пресс-служба АКС.