В Благовещенске на праздничные выходные вводят режим повышенной готовности

В Благовещенске 30 декабря с 18:00 вводится режим повышенной готовности. Действовать он будет до 9 января 09:00. Соответствующее постановление подписала мэр города.

Режим повышенной готовности устанавливается в целях своевременного реагирования на возникновение возможных аварий, происшествий и чрезвычайных ситуаций в период проведения новогодних и рождественских праздников, отметили в администрации.

В соответствии с постановлением АО «АКС», управляющие и обслуживающие организации, МКП «ГСТК» имеющиеся силы и средства должны перевести в готовность к ликвидации возможных технологических сбоев, аварий и чрезвычайных ситуаций.

При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону 112. Номер старшего оперативного дежурного ЕДДС управления по делам ГОЧС Благовещенска: 202-112.