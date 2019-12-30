Больше 2 300 амурчан заболели ОРВИ за прошлую неделю

В период с 23 по 29 декабря в Амурской области врачи зарегистрировали 2 343 случая заболеваний ОРВИ. Показатель заболеваемости – 29,54 на 10 000 населения, что ниже недельного эпидемического порога на 34,8 %. Также продолжается сезонная регистрация заболеваемости внебольничными пневмониями.

Как сообщало Амур.инфо, на прошлой неделе в регионе зарегистрировали лабораторно подтвержденный случай гриппа А(H3N2) у не привитого от данной инфекции, сообщает управление Роспотребнадзора.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает родителей не допускать детей с симптомами инфекционных заболеваний в образовательные учреждения и своевременно обращаться к врачу, а также призывает амурчан соблюдать меры, направленные на профилактику ОРВИ и гриппа.