В Амурской области 31 декабря будет морозно: прогноз погоды

Фото: Амур.инфо

31 декабря в Амурской области ожидается переменная облачность, местами слабый снег. Ветер с северо-запада, запада ночью разгонится до 4-9, днем – до 7-12 метров в секунду.

Температура ночью опустится до 36...41, местами – до 33 градусов со знаком минус. Днем будет 18...23, местами – 28...33 градусов мороза. В Благовещенске: ночью переменная облачность, днем малооблачно, без осадков. Ветер западный, северо-западный ночью подует со скоростью 3-8, днем – 5...10 метров в секунду. Температура ночью составит 28...30, днем – 18...20 градусов мороза.

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Нина Гвоздкова