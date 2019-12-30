Истории уехавших амурчан: новогодний выпуск «Простых вопросов»

Последний выпуск программы «Простые вопросы» в этом году посвящен тем, кто мыслями всегда с нами, жителями региона, но физически проживает уже не здесь. Бывшие благовещенцы покоряют разные города и страны. Современные средства связи позволяют общаться даже с теми, кто находится на другом континенте.

Итак, Мария Тезикова из Москвы и Олег Нерадовских из Белгорода, Светлана Рожкова из Краснодара и Евгений Злочевский из Торонто, а также Александр Остапенко, выбравший своим постоянным местом жительства солнечный Таиланд. Все они расскажут о себе и поздравят амурчан с наступающим Новым годом!

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#Простые вопросы

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Оксана Руденко