В Благовещенске сообщили о минированиях в областной больнице и перинатальном центре

В Благовещенске волна минирований докатилась и до учреждений здравоохранения. Сообщения об этом стали поступать в областной перинатальный центр и Амурскую областную больницу.

Как сообщили в минздраве региона, проводятся мероприятия по проверке сообщения о минировании. Уже проверили перинатальный центр, опасных предметов не обнаружено, пациентов эвакуировал и вернули обратно. «Сейчас работы идут в других подразделениях. Необходимо эвакуировать 752 пациента. Проверка идет поэтапно. Пока в подразделении работают специалисты по ГО, больные в теплой одежде находятся в автобусах. Все мероприятия проходят согласно плану и отработанной схеме эвакуации. Паники среди пациентов и персонала нет. Просим жителей города и области не волноваться», – сказала министр здравоохранения Евгения Жарновникова.

Ранее поступали сообщения о минированиях в детских садах города. Детей эвакуировали в другие учреждения.