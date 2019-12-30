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30декабря
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сегодня, 11:50 0

В Благовещенске сообщили о минированиях в областной больнице и перинатальном центре

В Благовещенске волна минирований докатилась и до учреждений здравоохранения. Сообщения об этом стали поступать в областной перинатальный центр и Амурскую областную больницу.

Как сообщили в минздраве региона, проводятся мероприятия по проверке сообщения о минировании. Уже проверили перинатальный центр, опасных предметов не обнаружено, пациентов эвакуировал и вернули обратно. «Сейчас работы идут в других подразделениях. Необходимо эвакуировать 752 пациента. Проверка идет поэтапно. Пока в подразделении работают специалисты по ГО, больные в теплой одежде находятся в автобусах. Все мероприятия проходят согласно плану и отработанной схеме эвакуации. Паники среди пациентов и персонала нет. Просим жителей города и области не волноваться», – сказала министр здравоохранения Евгения Жарновникова.

Ранее поступали сообщения о минированиях в детских садах города. Детей эвакуировали в другие учреждения.

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#здоровье #происшествия

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