Перечень орфанных заболеваний расширили

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В программу лекарственного обеспечения больных орфанными (редкими) заболеваниями включены еще две тяжелые нозологии. Благодаря этому свыше 1 500 человек получат необходимые лекарства за счет госбюджета. Цена вопроса – два миллиарда рублей в год.

Речь идет о пациентах с диагнозами «апластическая анемия неуточненная» и «наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра)». До сих пор люди с такими диагнозами должны были получать лечение за счет региональных бюджетов, и почти повсеместно это было очень большой проблемой из-за высокой стоимости лекарств. Орфанные заболевания потому и называют «высокозатратными», что стоимость только медикаментов может доходить до сотен тысяч и даже десятков миллионов рублей в год, при этом препараты нужно принимать пожизненно.

Во всем мире такие пациенты обеспечиваются лекарствами по особым правилам. В России много лет существовала программа «Семь высокозатратных нозологий», по которой лекарства для семи заболеваний (гемофилия, рассеянный склероз, и др.) закупались за счет федерального бюджета. Но редких болезней существенно больше. И обеспечение лекарствами людей с нозологиями, не включенными в федеральный список, ложилось на бюджеты регионов, пишет «Российская газета».

В прошлом году список для централизованных закупок лекарств увеличили до 12 позиций, теперь он включает 14 нозологий.

Федеральный уровень закупок означает, во-первых, что все больные получат необходимые препараты. А во-вторых, централизация торгов дает больше возможностей договориться с производителями лекарств о снижении цены. Законодатели обещают корректировать перечни орфанных заболеваний и дальше: фармацевтика развивается. На рынке появляются препараты для лечения болезней, еще вчера считавшихся безнадежными.