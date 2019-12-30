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сегодня, 11:45 0

В Зее из машин выстроили новогоднюю елку

В Зее из машин выстроили новогоднюю елку

29 декабря в Зее состоялся новогодний автомобильный флешмоб. Около 60 автомобилей образовали главный символ нового года и название родного города. По окончании построения автолюбители зажгли ёлочку.

Ещё до завершения акция получила много положительных откликов по всей области.

«Благодарим всех, кто не побоялся мороза, принял участие в праздничном флешмобе и поднял настроение жителям города! Получилось здорово! В планах организаторов провести флешмоб, посвящённый празднику 9 Мая», – написали в инстаграм-аккаунте @otzovik_zeya.

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#праздники #транспорт

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