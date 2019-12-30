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Амурская федерация рукопашного боя закупила оборудование и бойцовский ковер

Амурская федерация рукопашного боя закупила оборудование и бойцовский ковер
Фото: Федерация рукопашного боя Амурской области

Более 200 амурских спортсменов оттачивают мастерство рукопашного боя на новом оборудовании. На деньги президентских грантов Федерация рукопашного боя Амурской области закупила современный инвентарь, в том числе бойцовский ковер, который не меняли с советских времен.

Теперь более 200 детей тренируются на новом ковре. Занятия на нем пока проходят только для опытных спортсменов. В следующем году на борцовский ковер выйдут ребята, которые только начнут постигать азы этого вида спорта.

В целом в 2019 году почти 500 тысяч рублей грантовой поддержки федерация потратила на покупку амуниции для спортсменов и оборудования.

Средства гранта удалось получить благодаря проекту «Подготовлен к самообороне – готов к труду и обороне!». Он направлен на покупку нового оборудования. Проект стал одним из победителей второго конкурса Фонда президентских грантов в направлении «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни».

Это не первая победа областной Федерации рукопашного боя в конкурсе Фонда президентских грантов. В 2017 году их проект получил грантовую поддержку в размере 1,5 миллиона рублей. На эти деньги победители провели спортивные мероприятия, поучаствовали в учебно-тренировочных сборах и позанимались с детьми из малообеспеченных и неполных семей. Проект реализовывался в течение года.

По информации правительства Амурской области, во втором конкурсе президентских грантов 2019 года победу одержали 14 проектов амурчан. Тематика проектов разная: реабилитация онкобольных, вовлечение подростков в культурно-досуговую деятельность, помощь безнадзорным животным, популяризация традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера, поддержка НКО. В общей сложности некоммерческие организации региона получили на реализацию проектов почти 20 миллионов рублей. На первый конкурс Фонда президентских грантов 2020 года поданы 39 проектов амурчан.

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#областная власть #российская власть #спорт

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