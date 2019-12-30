Специалисты Роспотребнадзора изымают снюсы с благовещенских прилавков

Специалисты Роспотребнадзора начали изымать снюсы с прилавков. Это делается в соответствии с постановлением правительства РФ о запрете реализации подобного жевательного табака. Специалисты ведомства на днях отправились в рейд по торговым точкам Благовещенска. Подобные проверки продолжатся.

Цель внеплановой проверки – выявление нерадивых предпринимателей, которые продолжают продавать запрещенные никотиносодержащие изделия. В одной из торговых точек даже оказались сертификаты, но они в этом случае не помогли, сообщает ГТРК «Амур».

«Мы выясняем, существуют ли в принципе такие изготовители, которые указаны на упаковке продукции. И приходим к тому, что многих изготовителей вообще не существует в природе по тем адресам, которые указаны на самой продукции. Данный продукт обладает всеми идентификационными свойствами пищевого продукта. Способ употребления – сосание либо жевание. И форма выпуска — это леденцы, жевательные пластинки, жевательные смеси», – говорит помощник руководителя управления Роспотребнадзора по Амурской области Наталья Саблук.

Официально снюс запретили ввозить в Россию еще в 2015 году, но вещество стали поставлять под видом жевательного табака. Разновидностей очень много. Особым спросом он, как и насвай, пользуется у школьников. Специалисты утверждают, даже небольшое количество вещества вызывает зависимость и опасно для здоровья человека любого возраста, и особенно детского. Кстати, глотать снюс ни в коем случае нельзя.

«Взрослый может выкурить пачку сигарет в день, а ребенок может съесть эту пачку за очень минимальное количество времени. Именно употребление данного продукта ведет к различным заболеваниям, в том числе и онкологическим. То есть это все может печально закончиться», – объяснила заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Амурской области Яна Гудыма.

Только за последние 2 месяца стало известно о нескольких трагических случаях. В Новосибирске, употребив снюс, умер 17-летний подросток, а в Алтайском крае мальчик 13 лет в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. В соцсетях активно обсуждают инцидент, который приписывают Благовещенску: девочка под воздействием запрещенной табачной смеси хотела выйти в окно, но ее вовремя остановили.

Реализация снюсов грозит штрафом до 40 тысяч рублей индивидуальным предпринимателям и до 600 тысяч рублей – юридическим лицам. В результате проведенного рейда один из бизнесменов лишился 400 единиц продукции. Проверки будут проходить и в праздничные дни на всей территории области.

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