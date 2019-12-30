Итоги 2019 года в Инстаграме Амур.инфо

Фото: Амур.инфо

За год Инстаграм Амур.инфо вырос на 58 000 человек. Читатели активно участвуют в голосованиях и конкурсах, комментируют новости и пересылают их друг другу, а самое важное – сохраняют у себя. Соцсеть информагентства не стояла на месте и три раза меняла дизайн, стала публиковать гороскоп и ввела в историях воскресную рубрику «Популярное за неделю». В этом году появился поиск по хэштегам, в том числе хэштег #природа_с_амуринфо, в котором публикуются фотографии Амурской области, присланные амурчанами. В историях размещаются смешные и интересные ситуации, идет поиск животных, публикуются важные новости не только Амурской области, но и всего мира.

Что больше всего читали, лайкали и сохраняли подписчики Инстаграма Амур.инфо.

Самой популярной стала публикация о стрельбе в Благовещенском колледже. Она охватила 122 тысячи человек, а посмотрели новость 189 тысяч раз. На втором месте – информация о том, что стрелок покончил с собой (охват 115 000, 156 000 просмотров).

Но не только негатив активно смотрели подписчики. Две не совсем новостные публикации набрали более 100 000 показов каждая. Так, людей поразил мужчина, который катался в парке Дружбы на коньках по тротуару после ледяного дождя в конце ноября. Также подписчики отметили публикацию, в которой мужчина в этот же гололед передвигался ползком по скользкой улице.

Большой охват получили и новости о том, что в Благовещенске появится ТРЦ с круговой смотровой площадкой и самым крупным фитнес-залом (102 000 просмотров), много просмотров заработала и публикация после сильных осадков в Благовещенске, когда весь город поплыл.

По количествам просмотров в лидеры выбилась публикация с концерта Ольги Бузовой – 198 516 тысяч просмотров. Видео и фото из Норского заповедника во время наводнения посмотрели 184 821 раз. А новость о том, что маму школьницы оскорбили в школе после того, как она отказалась сдавать деньги на подарок учителю, собрала 173 002 просмотра и 760 комментариев.

Если не считать конкурсы, в которых читатели оставляли огромное число комментариев (так, розыгрыш билетов на спектакль с Павлом Прилучным в рамках «Амурской осени» собрал 14 083 комментария), то из новостей пользователи активно комментировали выступление Ольги Бузовой в Благовещенске – 1 064 комментария; новость о том, что студентку выгнали из АмГУ без пропуска, собрала 840 комментариев; стрельба в центре Благовещенска – 596, новость о том, что 31 декабря сделали выходным днем, собрала 359 комментариев, а с опросом о том, стоит ли делать этот день выходным, – 1 034 комментария. Новость о бесплатном питании для начальной школы собрала 626 комментариев, вызвав волну споров среди родителей.

Много информации сохраняли амурчане в текущем году. Так, 2 087 сохранений собрала публикация о том, сколько и когда будут отдыхать россияне в 2019 году. Большой популярностью пользовался и график отключений горячего водоснабжения в Благовещенске – 2 030 сохранений. Сохранили и подписчики график работы медицинских организаций в праздничные дни – 1 667. Особый интерес вызвала у подписчиков программа «Мужское и женское», в которой приняли участие жители Ивановки – 1 430 сохранений. Заинтересовала также информация о том, какие мероприятия предстоят в грядущие новогодние выходные. Новость об этом собрала 1 333 сохранения.

Многие из вышеперечисленных публикаций также очень часто пересылались подписчиками. Одну из первых новостей о стрельбе в центре Благовещенска переслали друг другу 5 989 раз, о новом ТРЦ со смотровой площадкой – 4 978 раз, а о красавице из Свободного – 3 196.

Больше всего амурчане отметили своими лайками публикации о мужчине, который катался в парке Дружбы после ледяного дождя на коньках (13 222), парад 9 Мая в Благовещенске (13 106), фото из Зеи, присланные читательницей, набрали 12 896 лайков, а фотографии вечернего снежного городка на площади собрали 12 587 лайков.