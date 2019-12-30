Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита. Кроме этого, закон допускает выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке.

Закон предоставляет заемщику право отказаться от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного погашения кредита и получить часть страховой премии за неистекший период в течение семи рабочих дней с момента подачи заявления о таком отказе, сообщают РИА Новости.

Также нормативный акт обязывает кредитора предоставить заемщику потребительский кредит без страховки, если она по закону не обязательна, но в этом случае допускается его выдача под более высокий процент.

Первое чтение законопроекта прошло в сентябре 2018 года, но затем движение документа притормозилось. Одним из спорных моментов было – распространять ли действие закона на договоры страхования, заключенные до его вступления в силу, пояснял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Этот вопрос был решен не в пользу заемщиков. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2020 года. Он не будет распространяться на взятые ранее потребительские кредиты со страховкой.