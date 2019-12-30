Жительница Хэйхэ помогла потерявшейся пожилой амурчанке (видео)

Владелица магазина в одном из торговых центров рядом с пассажирской таможней Хэйхэ помогла заблудившейся 70-летней россиянке, предположительно, жительнице Амурской области вернуться в гостиницу. Женщина отстала от группы во время покупок.

Жительница Хэйхэ выложила соответствующее видео в китайской социальной сети Weibo, пишет портал Biang.

«Женщина потерялась, попросила помочь меня найти ее гостиницу», – говорит она на видео по-китайски. А затем обращается к потерявшейся россиянке: «Все, пойдем! Машина там».«Куда я поеду?» – спрашивает пожилая женщина, подбирая свои сумки. Затем обе женщины смеются.

В комментарии к посту в Weibo автор пишет, что женщине больше 70 лет и она потерялась, не знает, где ее гостиница. «А на улице ниже минус 30 градусов», – поясняет автор поста.