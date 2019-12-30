В Благовещенске снова «минируют» детсады

В частности, это детские сады № 60 (Кантемирова, 8/2), № 19 (Амурская, 261), № 28 (Шимановского, 16), № 40 (Свободная, 31), № 5 (Тополиная, 51), № 47 (Октябрьская, 236). Сообщения продолжают поступать.

На местах работают заместитель мэра Юлия Рябинина, представители управление образования. По поручению мэра, автобусы для обогрева направлены к детским садам, медицинским учреждениям. Оперативные службы работают по указанным адресам, некоторые учреждения уже проверены. Опасности нет, воспитанники возвращаются в группы, сообщили в мэрии.

Также сообщения о минировании поступают у соседей – в Биробиджане (ЕАО). Там также эвакуируют дошколят.