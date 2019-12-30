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30декабря
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сегодня, 10:31 12

В Благовещенске снова «минируют» детсады

В Благовещенске снова «минируют» детсады

В Благовещенске вновь поступают сообщения о минировании детских садов. В настоящее время проводится эвакуация детей из нескольких дошкольных учреждений города.

В частности, это детские сады № 60 (Кантемирова, 8/2), № 19 (Амурская, 261), № 28 (Шимановского, 16), № 40 (Свободная, 31), № 5 (Тополиная, 51), № 47 (Октябрьская, 236). Сообщения продолжают поступать.

На местах работают заместитель мэра Юлия Рябинина, представители управление образования. По поручению мэра, автобусы для обогрева направлены к детским садам, медицинским учреждениям. Оперативные службы работают по указанным адресам, некоторые учреждения уже проверены. Опасности нет, воспитанники возвращаются в группы, сообщили в мэрии.

Также сообщения о минировании поступают у соседей – в Биробиджане (ЕАО). Там также эвакуируют дошколят.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Сволочи маленьких детей на мороз в -30!

  • Максим 467

    Максим 467
    1 час назад

    Грёбаные уроды, надо мочить поганых сволочей

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Интересно, как собираются этому противодействовать? Ведь можно перейти на ежедневное минирование и что тогда?...

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Максим 467Грёбаные уроды, надо мочить поганых сволочей


    Отправляйся в хохляндию и мочи :)))Всё дерьмо оттуда приходит.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    50 минут назад

    MyxiraИнтересно, как собираются этому противодействовать? Ведь можно перейти на ежедневное минирование и что тогда?...


    Отключить телефон

  • alex 3

    alex 3
    47 минут назад

    почему постоянно минируют ДС и ТЦ, но почему ни разу не минировали гос. учреждения?

  • мыжго

    мыжго
    44 минуты назад

    Забавно.

    У меня уверенность, что все выше высказавшиеся голосовали за партию "ЕдРо".

    И хочется напомнить им про закон Яровой. Почитайте про что он, во сколько он обойдется населению и сотовым операторам.

    И на досуге припомнить: какие еще законы приняли Едро вроде как во благо, на которые ушли миллиарды денег и почему они не работают.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    44 минуты назад

    alex 3почему постоянно минируют ДС и ТЦ, но почему ни разу не минировали гос. учреждения?


    Покушаются на самое ценное

  • alex 3

    alex 3
    35 минут назад

    Дмитрий1
    alex 3почему постоянно минируют ДС и ТЦ, но почему ни разу не минировали гос. учреждения?


    Покушаются на самое ценное


    или боятся кого то побеспокоить?

  • mix23

    mix23
    20 минут назад

    А люди с погонами у нас че-нибудь могут?

  • Dskin

    Dskin
    13 минут назад

    Достали сволочи. Блльницу и ту заминировали. Хохлы проклятые от них все зло идет. Взять так в Киеве все больницы позаминировать, чтобы тоже почувствовали все неудобства сией процедуры.

  • vertex

    vertex
    8 минут назад

    ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге россиян

    Информацию о террористах, готовивших нападение во время новогодних праздников, российские спецслужбы получили от американцев

    ФСБ задержала двух граждан России, которые в новогодние праздники намеревались совершить теракты в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС. В спецслужбе добавили, что нападения предполагалось осуществить в местах массового скопления людей.

    В ФСБ также указали, что готовившие теракт россияне были задержаны 27 декабря на основании информации, полученной от американских партнеров.

    Ранее пресс-служба Кремля сообщила о том, что президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России. В Кремле при этом не уточнили, о каких именно терактах шла речь.

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/society/29/12/2019/5e08d3da9a79474147e92203?from=from_main

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