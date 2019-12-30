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В СИЗО беременным женщинам предоставят отдельные камеры

В СИЗО беременным женщинам предоставят отдельные камеры
Фото: Сергей Савостьянов, ТАСС

В закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» внесены поправки. Они направлены на улучшение содержания беременных женщин и женщин, имеющих детей до трех лет, вынужденных находиться в СИЗО вместе с младенцами.

Инициатива была разработана группой сенаторов, в числе которых председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Закон разрешает арестованным матерям, имеющим маленьких детей, держать ребенка при себе, – напоминает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. – Следственный изолятор – неподходящее место для малыша, однако разлучить ребенка в таком возрасте с матерью еще ужаснее».

Закон вводит дополнительную норму санитарной площади: теперь на каждого ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в камере вместе с матерью, должно быть не менее четырех квадратных метров, сообщает «Российская газета».

Кроме того, вводится норма, что женщины, имеющие при себе детей в возрасте до трех лет, и беременные женщины содержатся отдельно от остальных подозреваемых и обвиняемых. Как подчеркнул Владимир Груздев, в целом нововведения смягчают условия для беременных женщин и молодых матерей, имеющих детей до трех лет.

По данным на 1 декабря, всего в следственных изоляторах находилось 8,7 тысячи женщин. Сколько из них готовятся стать матерями или находятся в СИЗО вместе с младенцами, данных нет. В ходе обсуждения проекта озвучивались данные, что в 2018 году в СИЗО и колониях находились 1 269 беременных женщин.

В том случае, если молодая мама получает срок, она может взять малыша с собой в колонию. Сейчас при женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 423 ребенка. После того как малышу исполняется три года, он должен покинуть колонию. Если у мамы не подошел срок освобождения, его отдают на попечение родным. Некоторые эксперты полагают, что возраст, когда ребенку можно жить с мамой в колонии, стоит поднять до четырех лет.

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#дети #закон

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