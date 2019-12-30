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сегодня, 10:20 0

В Тамбовском районе огонь полностью уничтожил жилой дом

В Тамбовском районе огонь полностью уничтожил жилой дом

Вечером 29 декабря произошел пожар в селе Козьмодемьяновка Тамбовского района. Горел частный жилой дом. Через пять минут огнеборцы пожарного поста села прибыли на место.

К ним в помощь направили силы пожарно-спасательной части № 60 Тамбовки и добровольной пожарной команды Козьмодемьяновки. В тушении было задействовано девять человек и три единицы техники. Около 35 минут ушло на ликвидацию открытого горения.

Дом уничтожен. Причина и виновник устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

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#пожары #происшествия

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