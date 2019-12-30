В Благовещенске нашли подрядчика для строительства центра «Трибуна Холл»

Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске определились с подрядчиком, который будет строить городской центр «Трибуна Холл». Контракт администрация Благовещенска планирует подписать с ООО «ДСК». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Аукцион проводился 26 декабря. Участвовать в нем пожелала только одна компания – ООО «ДСК», расположенное по адресу: переулок Угловой, 14. По этому же адресу располагается компания «САР». Судя по информации из открытых источников учредителем ООО «ДСК» является нынешний руководитель ООО «САР» Роман Самвелян.

Заявку организации рассматривала аукционная комиссия из 7 человек. Председателем комиссии был первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев. Аукцион признали не состоявшимся, так как поступила только одна заявка. Но в связи с тем, что она признана соответствующей требованиям законодательства, контракт планируется подписать с единственным участником.

Как сообщало Амур.инфо, с первого раза найти подрядчика для строительства центра «Трибуна Холл» не удалось. Аукцион проводился в начале декабря. В нем также участвовала только одна компания – ООО «ДСК». Но тогда заявка организации не соответствовала требованиям законодательства.

В частности в протоколе рассмотрения заявки сообщалось, что «в подтверждение опыта выполнения работ участником представлен договор субподряда на выполнение работ по устройству оснований и фундаментов по разделам КЖ, КМ от 20.07.2016 № АГП639/0055, заключенным между «Генподрядчиком» АО «Научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа» и «Подрядчиком» (субподрядчиком – ст.706 ГК РФ) ООО «САР-холдинг», который не подтверждает своего причастия к участнику закупки ООО «Дальневосточная Строительная Компания»».

Кроме того, акты о приемке выполненных работ, представленные участником закупки в рамках указанного договора субподряда свидетельствовали о выполнении работ на сумму 493 923 787,90 рубля, в то время как общая стоимость работ по договору субподряда составляет 495 227 864,72 рубля, что не подтверждает исполнение данного контракта в полном объеме, сообщалось в протоколе первого аукциона.

Строительство городского центра «Трибуна Холл» начнется в июле 2020 года. Окончание строительства ожидается в июне 2023 года.

В рамках реализации проекта будут построены два объекта – «Трибуна Холл» и «Детский центр». Площадь детского центра превысит 300 квадратных метров. Речь идет о строительстве здания и открытых игровых площадок. Площадь «Трибуны Холл» составит 5 692 квадратных метра. Строить объект будут в две очереди. В рамках реализации этого проекта предусмотрено строительство сетей наружного освещения и благоустройство территории площади Ленина. Стоимость работ – 2,15 миллиарда рублей.