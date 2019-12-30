Банкоматы будут возвращать забытые деньги: обзор прессы

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Аналитики прогнозируют дальнейший отъезд населения с Дальнего Востока; состояние богатейших людей мира увеличилось на 25 %; 10 миллионов рублей вынесли из банка грабители из банкомата в Петербурге. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

В «Российской газете» с интересом прочел аналитическую колонку обозревателя Якова Миркина. Под заголовком «Гадание на карте России» пишет о том, что произойдет в 2020 году. По его словам, вся страна потянулась на кормление в крупные города, и в следующем году продолжится человеческое опустынивание Дальнего Востока, Сибири и Урала. Еще пишет, что в 2020 году мы все станем чуть дольше жить, правда, только по статистике. Ожидаемая продолжительность жизни в России перевалит за 74 года. Маловато, конечно, – примерно 90-е место в мире.

Еще там о том, сколько ожидается свадеб и сколько разводов, еще о том, что население уменьшается, но нас спасут мигранты. В общем, почитайте, чтобы быть готовыми к грядущему году.

Также в номере

Еще стоит обратить внимание на заголовок «2019: богатые вновь богатеют». Здесь о том, что состояние 500 богатейших людей мира за год выросло на четверть. Конечно, вы встретите в статье имена Гейтса и Безоса, еще пары тех, кто на слуху во всем мире. Но встречаются и наши, отечественные миллиардеры, что, конечно, вызовет у вас чувство гордости. В конце концов все мы патриоты, нам есть за что любить Родину.

Очень интересно

И еще одна заметка привлечет ваше внимание. В ней говорится о том, что Сбербанк устанавливает новые банкоматы с функцией возврата забытых денег. Ну, вы знаете, как это бывает: вставляете карту, запрашиваете определенную сумму и тут же уходите, оставив деньги в банкомате. Теперь эти деньги не пропадут: теперь, если клиент уйдет, не взяв снимаемые деньги, машина заберет их обратно и автоматически зачислит на счет той карты, с которой проводилась операция снятия, пояснили в банке. Уяснили? Напоминаю, это была «Российская газета».

Полный абзац

Как-то неожиданно на глаза попалась еще одна заметка про банкоматы, правда, уже в другой газете, уже в «Труде-7». Здесь написали о том, что в одном из гипермаркетов Санкт-Петербурга неизвестные ограбили банкомат почти на 10 миллионов рублей. Грабители в черных очках вошли в магазин, взломали замок дверцы банкомата, ввели код безопасности и забрали шесть кассет с деньгами. После чего удачно скрылись на микроавтобусе с подложными госзнаками. И функция возврата денег их совсем не волновала.

Напишут же такое

Кстати, о грабителях. В Чувашии некий злоумышленник ограбил женщину. Как водится, отобрал сумочку с деньгами и телефон. Денег было – кот наплакал, и поэтому мужчина решил продать телефон. Он обратился к парням, которые проходили мимо, не зная, что эти парни – сотрудники правоохранительных органов, только-только получившие ориентировку на грабителя. Ну вот, собственно, и все. Как говорится, недолго музыка играла, не долго фраер танцевал.

На посошок

Ну и напоследок «Собеседник», немного посмеявшийся над актерами, снявшимися в фильме «Союз спасения». Вы еще не успели его посмотреть? Так вот, артистов Павла Баршака и Ефима Петрунина, исполнивших роли декабристов, в программе «Кто хочет стать миллионером?» спросили, «Кто амнистировал всех оставшихся в живых декабристов?» Вопрос поставил актеров в тупик, и они мучительно долго гадали, кому же обязаны прощением своих деяний. Ткнув пальцев небо, они, как на ЕГЭ, все-таки дали правильный ответ, но избежать насмешек им уже не удалось.

И не сетуйте, что обзор не выглядит празднично. В конце концов сегодня самый обычный рабочий день, чему соответствуют газеты, а следом за ними и я.