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сегодня, 08:32 0

Мороз и солнце: прогноз погоды в Амурской области на 30 декабря

Мороз и солнце: прогноз погоды в Амурской области на 30 декабря
Фото: pixabay.com

30 декабря в Амурской области переменно облачно, без осадков. Скорость северо-западного ветра составляет 4-9 метров в секунду. Температура воздуха – 22…27 градусов, на севере – 24…29, местами – 32…37 градусов мороза.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер дует со скоростью 4-9 метра в секунду. На улице будет минус 22…24 градуса ниже нуля.

На дорогах области и города местами сохраняются снежный накат и гололедица.

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#погода

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