Наталья Долгорук: 160-летие Амурская областная библиотека встретила с уверенностью в будущем

Амурская областная научная библиотека имени Н. Н. Муравьева-Амурского – старейшее культурное учреждение в регионе. Она ведет свое начало с личного собрания книг самого генерал-губернатора Восточной Сибири. Спустя более чем полтора века библиотека является не только самым большим книжным фондом региона, но и самой активной общественной площадкой.

На сегодняшний день библиотечный фонд составляет 523 тысячи экземпляров и документов. Пополнение идет из разных источников: это и приобретение через издательства и торговые сети, и дарение, и местные экземпляры. Централизованного пополнения сейчас нет.

Какими изданиями будет пополняться библиотека, определяют в основном читатели. Ведется мониторинг отказов – то есть, составляет перечень книг, в которых есть потребность.

Очень хорошо спасает доступ к электронным библиотекам. Доступ имеет сроки, и они соблюдаются. Сегодня библиотека проводит оцифровку фондов, учреждение плотно работает с Президентской библиотекой, в большей части по краеведческим изданиям. Налажено взаимодействие с Национальной электронной библиотекой, идут сверка и запросы.

В Амурской областной научной библиотеки трудится 42 человека. В 2015 году в штат влилась библиотеки для незрячих и слабовидящих людей, которая находится в поселке Астрахановка. Библиотека поменяла режим работы в соответствие с потребностями читателей, мы начали работать до 20 часов. Когда-то советская библиотека работала и до 21 часа, но тогда в штате было 120 человек. Сегодня нас 42 сотрудника, которые обслуживают более 180 тысяч посещений в год.

В 2019 году библиотека стала якорным общественным пространством, здесь обосновалась «Точка кипения». Дискуссионные площадки, выставки и другие мероприятия не потеснили работу с книгой. Наоборот, библиотеки сегодня стали центром притяжения, здесь центр интеллектуального досуга, и книга к этому всегда источник знаний.

«Но в этом есть зерно. Библиотекарю сегодня важно выдержать баланс и должное внимание уделять просветительским мероприятиям с книгой. Поддерживать интерес к классикам. Тот же Паустовский, его рассказы о русской природе, язык замечательный. Это не должно уйти в тень, — рассказала директор библиотеки Наталья Долгорук. — Еще есть в профессиональной литературе такое понимание: библиотека должна стать третьим местом после работы и дома. Здесь можно назначить встречу, кого-то подождать и вас не выгонят. К примеру, пришли приставы и провели здесь консультационные приемы, на которых люди могли реально решить свои проблемы – без визита в их службу. Считаю, совсем без пафоса: библиотека – основа гражданского общества. Есть даже выездная работы, к примеру, библиотекари выезжают в СИЗО».

В год 160-летия Амурская областная научная библиотека имени Н. Н. Муравьева-Амурского провела много мероприятий. Большая часть прошла в мае на Амурском библиофоруме. Вышло два выпуска краеведческого альманах «Диалог времен», уже есть материал для третьего.

На протяжении года по библиотеке проводится много экскурсий – они разной тематики, для разного возраста. Ведется работа с туристическими агентствами, они формируют группы. На экскурсиях сотрудники рассказывают об истории создания библиотеки, задачах и планах. Пользуются популярностью экскурсии о редких книгах, про разные форматы книг – очень большие и миниатюрные.

Библиотекари показывают, в том числе, и невидимую постороннему глазу работу. Например, работу реставратора, тех, кто занимается оцифровкой фондов.

В этом году прошли традиционные, брендовые для библиотеки мероприятия. В следующем году важное для событие – в ноябре запланирована межрегиональная издательская выставка «Амурские книжные берега».

«Еще один наш проект – сводный каталог библиотек Амурской области. Задача – соединить все ресурсы в одном месте, чтобы читатель смог получить полный доступ ко всему объему знаний, собранных в библиотеках региона. Это, я считаю, очень важно, — отметила директор Наталья Долгорук».

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