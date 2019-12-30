Амурские библиотеки готовы войти в госуслуги, нужно волевое решение властей

Амурская областная научная библиотека имени Н. Н. Муравьева-Амурского переживает качественные преобразования. В 2019 году помимо выполнения основных задач по формированию фонда, его оцифровке и работе с читателями и участниками общественных мероприятий, библиотека получила хороший ремонт. В 2020 году сотрудники готовы к техническому прорыву. Мечта директора Натальи Долгорук – дать возможность выйти оцифрованному фонду на Единый портал государственных услуг.

Рабочий календарь-2020 для Амурской областной научной библиотеки более чем насыщенный.

В марте пройдет третья научная конференция «Амурское казачество». Принято много заказов на информационные уроки для дошкольников и школьников, собрана интересная коллекция предметов и документов.

В мае пройдет Амурский библиофорум - под знаком 150-летия со дня рождения поэта Леонида Волкова. Сотрудники библиотеки планируют выехать в село, названное в его честь.

«Сейчас мы также ведем переговоры о том, чтобы пригласить к нам в следующем году известных российских писателей, - рассказала Наталья Долгорук. - Мы активно участвуем в Российско-китайской ярмарке культуры и искусств, и уверенно занимаем свою нишу на этом фестивале. Сотрудничаем с писателями, библиотекарями провинции Хэйлунцзян. Вышел сборник переводов произведений амурских и хэйлунцзянских авторов».

В ноябре в Амурской областной научной библиотеке пройдет традиционная издательская выставка «Амурские книжные берега». Запланировано много мероприятий со школами, колледжами и университетами. Библиотека к ним готова: здесь созданы комфортные условия для работы с книгой, проведению любых презентаций и встреч. В 2019 году - впервые с 1975 года - был начат капитальный ремонт, заменена электропроводка.

Коллектив в библиотеке очень грамотный и творческий. Летом здесь проходит традиционный день пушкинской поэзии, в котором принимают участие студенты разных вузов, стихи звучат на самых разных языках. И это уже – ожидаемое событие в культурной жизни Благовещенска и области.

Еще одно новшество - «Амурский книжный киоск». Это интернет-магазин на сайте библиотеки, где можно дистанционно приобрести все издания, которые выходят в Амурской области. Прежде продавались только бумажные варианты, и то только в месте их публикации.

Важный стратегический проект, который в 2020 году продолжит претворять в жизнь Амурская областная научная библиотека – создание сводного каталога библиотек региона. Это длительная, кропотливая работа библиографов по созданию библиографических записей. Но она нужна для другого, более масштабного проекта.

«Моя мечта – чтобы наша библиотека попала на Единый портал государственных услуг. Тогда дома, в дороге, любой желающий сможет зайти через портал и получить информацию со всех ресурсов библиотеки. Что для этого нужно сделать на уровне области? Надо соединить несколько структур, которые за это отвечают. Мы готовы. Необходимо теперь волевое решение нашего губернатора. Мы хотим войти в единое цифровое пространство, - заверила Наталья Долгорук. – Мы верим в это, ведь с приходом в должность Василия Александровича Орлова мы видим большой интерес к нашей площадке».

В результате полной цифровизации появится единый читательский билет, который даст доступ любому амурчанину ко всем библиоресурсам через портал госуслуг. В других регионах такой опыт успешно апробирован.