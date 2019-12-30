Выбор читателей за 29 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 29 декабря.

Прощание с инструктором автошколы, который погиб в ДТП в Приамурье, состоится 31 декабря с 12 до 13 часов в ритуальном зале Свободного (ул. Шатковского, 124). Об этом сообщил сайт Gzt-sv.ru со ссылкой на коллег погибшего.

В поселке Уруша Сковородинского района пропал 19-летний Игорь Петров. 26 декабря около полудня парень вышел из дома покурить и исчез.

До конца октября 2020 года в Благовещенске отремонтируют три масштабных участка автодорог. Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу субсидируемых билетов в города Дальнего Востока в связи с освоением бюджетного финансирования. При поступлении дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок продажа льготных авиабилетов будет возобновлена.