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Выбор читателей за 29 декабря

Выбор читателей за 29 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 29 декабря.

Названы дата и место прощания с погибшим в Приамурье инструктором автошколы

Прощание с инструктором автошколы, который погиб в ДТП в Приамурье, состоится 31 декабря с 12 до 13 часов в ритуальном зале Свободного (ул. Шатковского, 124). Об этом сообщил сайт Gzt-sv.ru со ссылкой на коллег погибшего.

В Уруше парень вышел из дома покурить и исчез

В поселке Уруша Сковородинского района пропал 19-летний Игорь Петров. 26 декабря около полудня парень вышел из дома покурить и исчез.

Три участка дорог отремонтируют в Благовещенске в рамках нацпроекта

До конца октября 2020 года в Благовещенске отремонтируют три масштабных участка автодорог. Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Аэрофлот» приостановил продажу льготных авиабилетов для ДФО

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу субсидируемых билетов в города Дальнего Востока в связи с освоением бюджетного финансирования. При поступлении дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок продажа льготных авиабилетов будет возобновлена.

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#Обзор #интернет #СМИ

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