Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30декабря
Предыдущая новость
сегодня, 07:24 0

На Сахалине раздетую женщину проволокли по подъездной лестнице

На Сахалине раздетую женщину проволокли по подъездной лестнице
Фото: sakhalin.info

В сети появилось видео, где мужчина волочит по лестнице, ведущей в подъезд, женщину в нижнем белье. На кадрах видно, что она находится без сознания.

Дверь в подъезд придерживает другой. Еще одна женщина, наблюдающая за происходящим, снимает все на телефон. Никто не пытается вмешаться в ситуацию. Все происходит в Новотроицком Анивского района.

В пресс-службе полиции сообщили, что женщина жива и серьезных травм не получила. Там утверждают, что женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения выбежала на улицу, а ее сожитель вышел за ней. В пресс-службе подтвердили, что мужчина избивал женщину. Его забрали в психиатрическую больницу, так как он имеет психическое расстройство, пишет «Газета.ру».

Просмотров всего: 465

#Дальний Восток #происшествия

распечатать


Общество 1

«Аэрофлот» приостановил продажу льготных авиабилетов для ДФО

Происшествия 2

В Уруше парень вышел из дома покурить и исчез

Спорт

В Благовещенск съедутся гимнасты Дальнего Востока и Сибири
Происшествия 2

Названы дата и место прощания с погибшим в Приамурье инструктором автошколы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь