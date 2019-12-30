На Сахалине раздетую женщину проволокли по подъездной лестнице

В сети появилось видео, где мужчина волочит по лестнице, ведущей в подъезд, женщину в нижнем белье. На кадрах видно, что она находится без сознания.

Дверь в подъезд придерживает другой. Еще одна женщина, наблюдающая за происходящим, снимает все на телефон. Никто не пытается вмешаться в ситуацию. Все происходит в Новотроицком Анивского района.

В пресс-службе полиции сообщили, что женщина жива и серьезных травм не получила. Там утверждают, что женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения выбежала на улицу, а ее сожитель вышел за ней. В пресс-службе подтвердили, что мужчина избивал женщину. Его забрали в психиатрическую больницу, так как он имеет психическое расстройство, пишет «Газета.ру».