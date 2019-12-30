Гороскоп на неделю 30 декабря – 5 января: Близнецы получат прибыль, Стрельцы захотят перемен

Общий астрологический прогноз на неделю с 30 декабря по 5 для всех знаков Зодиака.

Овен. Благодарите судьбу, если в командировку или в офис на этой неделе у кого-то другого, но если нет, будьте готовы к тому, что поездка будет сложной и утомительной, ведь от ее результатов в той или иной мере зависит благополучие всего коллектива. Ваш внешний вид, манера говорить и держаться внушает доверие. Эти качества помогут Вам в поездке.

Телец. На этой неделе Вы, скорее всего, будете ловко руководить, управлять и манипулировать окружающими, чтобы добиться от них нужных вам действий. Не исключено, что Вы найдете, что пообещать им, чтобы они с радостью помчались исполнять ваши желания или указания.

Близнецы. У Близнецов сейчас немало ярких и креативных идей, которые стимулируют продажи и принесут дополнительную прибыль. В 2020 году эти идеи будут воплощаться и приносить радость и деньги.

Рак. Будучи заваленным делами, Вы часть из них добросовестно выполните, а остальные… попросту упустите. И ничего страшного не произойдет, как-то все обойдется, причем очень неплохо обойдется. Больше отдыхайте на свежем воздухе.

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Лев. На этой неделе Вам, скорее всего, предстоит вкладывать деньги во что-то такое, что должно благоприятно отразиться на вашем будущем. Не исключено, что этому будет предшествовать (или уже предшествовал) долгий процесс обдумывания перспектив и последствий.

Дева. Даже то, в чем Вы постоянно были уверены, сейчас иногда лишний раз хочется «потрогать», дабы ощутить: а) что оно по-прежнему на месте, б) что оно неизменно, как и раньше. Оттого фразы: «Ты меня любишь?», «Ты меня уважаешь?», «Ты не забыл об обещании?» и т.п. звучат из Ваших уст гораздо чаще обычного.

Весы. Множество проектов и планов, которыми заняты Весы, могут быть осуществлены именно на этой неделе. Звезды советуют Вам предварительно поразмыслить над задуманным.

Скорпион. Старайтесь не терять бдительности – то и дело рядом с Вами на этой неделе будут возникать сомнительные личности. Скорпионов завалят интересными и выгодными предложениями – помните народную мудрость: не все золото, что сияет и блестит, и не покупайтесь на красивые обещания.

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Стрелец. Когда тебе захочется перемен, самый простой способ это сделать — начать ремонт в квартире. Выбор новой мебели, поездки по строительным магазинам и рынкам увлекут настолько, что Вы всерьез задумаетесь сменить профессию.

Козерог. Пора чем-то разнообразить вашу жизнь. Задумайтесь, может быть, Вам сменить сферу деятельности или обзавестись новыми друзьями? Поездки, запланированные на это время, пройдут на «ура». А вот деловые вопросы сейчас лучше не решать. Работа над ними будет проходить с большим трудом.

Водолей. Груз проблем Вы сумеете сбросить и будете готовы к решению новых задач. Ваш авторитет на службе возрастет, вы сможете проявить себя с лучшей стороны. Начальство оценит ваши творческие предложения.

Рыбы. На этой неделе Вы, возможно, обзаведетесь надежным деловым партнером. Причем велика вероятность, что какой-то человек будет добиваться сотрудничества с Вами, сразу предлагая какие-то блага и демонстрируя, какую пользу он может вам принести.

Астролог: Вальдемар Небоходцев