Гороскоп 30 декабря: у Рыб исполнится мечта, а Тельцов ждут приятные знакомства

Восход Солнца: 08:29

Заход Солнца: 16:36

Солнце в Стрельце.

Овен. Из-за некоторой рассеянности Вы сегодня не сможете войти в рабочий ритм. Этот день неудачен для заключения сделок, покупок и выяснения отношений.Настала пора отдыхать. Не принимайте решений по важным вопросам. Жизнь сама подскажет Вам нужный выход. Сегодня посидите дома, отмените все встречи и визиты. Вам лучше собраться с мыслями.

Телец. Благоприятный период для расширения круга общения. Вероятны новые знакомства или возобновление старых связей. Не исключено, что коммуникабельность окажет влияние на будущую финансовую прибыль. Следует воздержаться от поездок, длительных путешествий, напряженной физической работы, отправляйтесь за подарками.

Близнецы. День несет двойственную характеристику. Тщеславие, склонность к поучениям, обидчивость, уязвленное самолюбие негативно скажутся на общении с окружающими людьми. Следите за качеством пищи, ограничьте потребление спиртных напитков. Вторую половину дня проведите в кругу семьи, уделите время подготовке праздника.

Рак. Возможно Ваше творческое воображение и кипучая энергия заставят заняться проектированием долгосрочных планов. Постарайтесь умерить свой пыл: Вы рискуете поддаться иллюзиям. Проверьте свои идеи логикой и трезвым расчетом.

Читайте также

Гороскоп на неделю 23 – 29 декабря: Рыбы совершат крупную покупку, а Стрельцы будут стремиться к знаниям

Лев. Энергетически мощный день. Сегодня любое дело потребует особенной осторожности. Со вниманием отнеситесь к коммерческим сделкам: Ваше финансовое положение находится в нестабильном состоянии, поэтому звезды не рекомендуют рисковать или пускаться в явные авантюры. Велика возможность случайной встречи, которая станет неслучайной.

Дева. Очень внимательно отнеситесь к выполнению своих служебных обязанностей сегодня. Любовное свидание или неблаговидный поступок партнера принесут некоторое разочарование. Вероятный конфликт может разрешиться только в результате откровенной и сердечной беседы.

Весы. Излишнее самомнение, импульсивность, стремление к риску могут стать причиной опрометчивого поступка или принятия ошибочного решения. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давними партнерами по бизнесу. Неожиданное известие может помешать осуществлению замыслов.

Скорпион. Благоприятный день для начала любого дела. Вероятны улучшение финансового положения или удачная покупка. Можно рассчитывать на помощь и советы друзей, а также надежных, верных партнеров. Для женщин-Скорпионов велика вероятность нового знакомства или неожиданных романтических приключений. Мужчинам-Скорпионам звезды рекомендуют избегать шумных компаний и застолья: скорее всего это негативно скажется на их здоровье.

Читайте также

Гороскоп на декабрь 2019 года: у Львов улучшится материальное положение, у Водолеев повысится уверенность в себе

Стрелец. Жизненный потенциал мужчин-Стрелецов снижается, поэтому вероятны сложности в личной жизни, вплоть до полного разрыва отношений со спутницей, недоразумения или ошибки в работе,претензии начальства. Женщины-Стрельцы, наоборот, находятся под особым покровительством звезд. Успех будет сопутствовать им в любых делах.

Козерог. Сегодня не самый лучший день, чтобы думать о карьере. Возможно, Вы встретите человека, который изменит Вашу жизнь. Неблагоприятны супружеские отношения – конфликты могут возникнуть даже в стабильных парах. Сегодня лучше не вмешивайтесь ни в какие споры, не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные детали. Допущенные сейчас ошибки будет очень трудно исправить.

Водолей. День принесет душевное равновесие и обещает быть благоприятным во многих отношениях. Повышенная работоспособность и нестандартный подход к решению проблем принесут ощутимые результаты женщинам-Водолеям. Поддержка партнеров обеспечит успех в самых смелых начинаниях. Удача будет сопутствовать и мужчинам.

Рыбы. Активный, но не трудовой день. Первая половина дня вся будет в работе, но после вы можете спокойно выдохнуть и отдохнуть. Симпатии окружающих будут на стороне Рыб. Вас уважают и ценят, как уникального специалиста. Существует возможность исполнения мечты, но и велика опасность переутомления.

Астролог: Вальдемар Небоходцев