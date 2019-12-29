На 55-летии Амурского театра кукол побывало более 500 человек

Мастерить кукол из «всего-чего-угодно», веселиться, как дети, делать «море» и просто дурачиться. Этому и многому другому научили актеры Амурского областного театра кукол своих зрителей в день своего 55-летия.

Формат открытых интерактивных площадок стал популярным в Благовещенске. Его активно подхватил и Амурский областной театр кукол. В честь своего 55-летия он провел со зрителями целый день. В театре в этот день были клоуны, студенты Амурского областного колледжа искусств и культуры.

Программа была разделена на три возрастных блока - по возрастам. Детская областная библиотека приготовила викторину по сказкам и мультфильмам. С театральными заданиями выступила Амурская областная научная библиотека. На площадке работала театр-студия «Грим». Газета «Амурская правда» проводила мастер-класс по оригами из старых газет.

Все гости смогли сфотографироваться с артистами или сделать семейную фотографию в фотозонах, которые расположились в фойе первого этажа. Художники-бутафоры предлагали участникам смастерить мышек из обычной картонной коробки и оформить что-либо в технике декупажа.

В общей сложности, в театре в юбилейный вечер работало 4 интерактивные зоны. Актриса Елена Бреус и художник театра Николай Рыбак проводили мастер-класс по «как-из-ничего-сделать-что-то». Они взяли обычную крафтовую бумагу и начали лепить театр.

«Нам в свое время преподавала мастер из питерского института. Она взяла и смяла эту крафтовую бумагу, чтобы сделать куклу. При этом надо мять и думать об образе, который нужно создать. Потом это надевать на гапит – твердый скелет, основу куклы. Мы сделали мексиканца, Бабу Ягу, Змея Горыныча. У народа фантазия работает, благовещенцы у нас что надо!» — рассказала актриса Елена Бреус.

Вместе с преподавателем сценической речи АОКИК Сергеем Бондаревым зрители, как дети, прыгали на скакалке и делали «море».

«Весело было! Дяденька веселый. Птички тут красивые. Я в театре в первый раз. Не ожидала, что здесь так клево», — рассказала зрительница Анастасия.

«Мне очень понравилось делать “море”, будем теперь делать дома это постоянно!» — рассмеялась зрительница Елена.

«Мы — любители ходить на такие мероприятия. Были на “Ночь. Хор. Филармония”, ждали такого же формата от Амурского областного театра кукол, и наконец-то дождались!» — рассказала зрительница Светлана Нещадина.

Артистки Ольга Долгая и Лариса Шаймуллина рассказали о разных видах кукол: петрушке, перчаточной кукле, марионетках, тростевых и других. Вместе с ними в куклы поиграли все желающие, и даже один далеко не юный зритель — он прыгал на сцене со всеми и с огромным зайцем в руках.

«Мы давно интересуемся театром кукол. Посмотрели здесь “Disclaimer по Оруэллу”, очень впечатлены. Люблю актрис Ларису Шаймуллину, Ольгу Долгую. Какая-то теплота исходит от них. Как домой приходишь. Мы любим путешествовать, друг друга поддерживаем. Очень любим также ходить в филармонию, там всегда качественные и недорогие программы. В Севастополе ходили в Севастополе в театр на нашего Роберта Салахова. Очень рады, что он вернулся в Амурский театр драмы!» — рассказали зрители Елена и Владимир Коршуновы.

В интервью все признавали, что за последнее время театр совершил качественный скачок, стал открыт и интересен людям разного возраста. Сразу несколько зрителей рассказали, что в театр они пришли впервые, и теперь будут ждать еще чего-нибудь новенького.

Для зрителей в честь 55-летия театра было показано сразу три спектакля. Малыши посмотрели интерактивную сказку «Терем Деда Мороза», которую поставил Петр Козец. Затем прошел премьерный спектакля «Картонное сердце» режиссера Алексея Смирнова. А вечером показали его вторую премьеру — «Маленького принца». После спектакля артисты выходили к зрителям, чтобы рассказать о своей работе, ответить на вопросы и сфотографироваться.

«Сегодня театр открыт для любого возраста, для детей и взрослых. Куклы нужны не только детям. Через этот мир взрослые могут узнать себя и подумать, понять – куда и зачем ты идешь, что ты делаешь и сверить свои ориентиры с драматургическим камертоном. Ну а все остальное в театре – только способ сделать этот кукольный дом теплее и гостеприимнее. И чтобы сюда хотелось вернуться. Мы для этого делаем всё», — рассказала директор театра Лидия Потемкина.