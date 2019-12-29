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Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» – как не стать героем хроники происшествий в праздники

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» – как не стать героем хроники происшествий в праздники

В утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» побеседуют о том, что следует помнить и чего нельзя делать, чтобы не стать героем хроники происшествий в новогодние дни. Гость студии – замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Амурской области Вадим Сухоруков.

Ведущие эфира: Алексей Воскобойников и Михаил Митрофанов.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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