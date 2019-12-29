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29декабря
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Три пенсионерки тайно запустили заброшенный ликеро-водочный завод

Три пенсионерки тайно запустили заброшенный ликеро-водочный завод
Фото: pixabay.com

В Челябинской области три пенсионерки тайно запустили конвейер на законсервированном ликеро-водочном заводе Верхнеуральска. Они произвели алкоголь на миллионы рублей.

По данным областной прокуратуры, алкоголь в Верхнеуральске производили с 2001 по 2016 годы, но после прекращения работы оборудование оставили в помещениях, оно находилось в исправном состоянии. Женщины наняли рабочих и производили немаркированную алкогольную продукцию. С ноября 2017-го по март 2018 года пенсионерки произвели на заводе более 40 тысяч бутылок общей стоимостью свыше 7,1 миллиона рублей. Они также причинили ущерб правообладателям на 540 тысяч рублей. Кроме того, полиция успела предотвратить выход с конвейера партии объемом в 90 тысяч бутылок на 18,5 миллиона рублей.

Пенсионерок обвиняют по пунктам «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК, части 3 статьи 30, пунктам «а», «б» части 6 статьи 171.УК («Производство и хранение, а также покушение на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»), пункту «б» части 6 статьи 327.1 УК («Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), части 3 статьи 180 УК («Незаконное использование чужого товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Дело направят в суд Верхнеуральска, пишет «Лента.ру».

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#закон #торговля

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Комментарии
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  • Анеле

    Анеле
    46 минут назад

    Ах, какие бабули!)))Восхищена! Хотя б сама на такое не решилась(

    Одного не поняла - где ж они сырьё брали? Или оно там же, вместе с оборудованием, было "законсервировано"?

  • Татьяна Белогорск

    Татьяна Белогорск
    7 минут назад

    Государство не терпит конкурентов

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