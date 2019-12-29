В Амурской области у должника арестовали КамАЗ

Судебные приставы Константиновского района арестовали у местного жителя за долги КамАЗ. Мужчина не оплачивал налоги и штрафы ГИБДД и задолжал более 200 тысяч рублей. В добровольном порядке он не платил длительное время.

В отношении должника в отделе судебных приставов по Константиновскому району находится сводное исполнительное производство, в состав которого входит 16 исполнительных производств о взыскании налоговых платежей и штрафов ГИБДД на общую сумму более 200 тысяч рублей.

По ответу ГИБДД судебным приставом-исполнителем установлено, что за должником зарегистрировано автотранспортное средство — автомобиль КамАЗ. В целях принятия мер по наложению ареста на транспортное средство судебному приставу-исполнителю необходимо было обеспечить личное присутствие должника при составлении акта описи и ареста транспортного средства. Вместе с тем, в результате неоднократных выходов судебного пристава-исполнителя по месту жительства должника установлено, что должник по адресу проживает, но дверь квартиры не открывает.

Разыскиваемый должник в скором времени был выявлен при прохождении в районный суд в качестве обвиняемого по уголовному делу. Должник оперативно был доставлен в отдел судебных приставов, где ему вручили процессуальные документы по исполнительному производству. В этот же день состоялся совместный выезд судебного пристава-исполнителя с должником по адресу нахождения имущества должника и составлен акт описи и ареста КамАЗа.

В настоящее время судебным приставом-исполнителем готовятся документы для передачи арестованного имущества на оценку. В случае реализации арестованного имущества вырученные денежные средства позволят погасить все имеющиеся задолженности амурчанина.