В преддверии праздников амурчан просят сообщать о нуждающихся в защите детях

В преддверии новогодних праздников амурское министерство социальной защиты населения просит сообщать о детях, нуждающихся в защите. Если вам известно о неблагополучной ситуации в семье и требуется срочная социальная помощь, необходимо позвонить по телефону доверия: 8-800-2000-122.

Если существует опасность для жизни и здоровья ребенка, семья нуждается в оперативном вмешательстве правоохранительных органов, обращайтесь в полицию по номерам: 02 или 020, сообщает министерство в своем инстаграм-аккаунте.

По линии соцзащиты на период предстоящих новогодних праздников подведомственными учреждениями в целях осуществления контроля за семьями, находящимися в категории «группа риска», выполнены следующие мероприятия. Проведено распределение между специалистами, работающими с неблагополучными семьями, состоящими на учете в категории «социально опасное положение», «группа риска», а также семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Также составлены графики дежурства из числа ответственных должностных лиц на весь период новогодних праздников.