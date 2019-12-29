Амурчанка пожаловалась, что ее не пустили к родственнику в областную больницу

В редакцию Амур.инфо обратилась амурчанка, у которой возникли проблемы при попытке навестить родственника в Амурской областной клинической больнице. В палату к лежачему больному ее не пустили.

«Нужно было навестить тяжело больного человека, который лежит в областной больнице и наткнулась на следующую ситуацию. Никого из посетителей не пропускают даже в холл больницы, все стоят либо на улице в минус 20, либо ютятся в "предбаннике" в больницу. отсутствует какая-либо информация на бумажном носителе (нет объявления) об изменениях режима посещения больных. На вопрос охраннику, по какой причине нас не пускают к больным, трясут перед лицом неофициальной бумажкой, утверждая, что нас в списке нет. Какой список? Что случилось?», – рассказала амурчанка.

В пресс-службе регионального минздрава пояснили, что в областной больнице действует противоэпидемический режим. На комиссии в медицинском учреждении было принято решение об ограничении посещений пациентов в связи с заболеваемостью ОРВИ. Посетителям при себе необходимо иметь медицинскую маску, халат, сменную обувь. Утверждено время посещений, есть и соответствующие объявления.