В Тындинском районе 7 семей переселяются из аварийного жилья

В Тындинском районе 7 семей переезжают в новое жильё. Квартиры жителям жители села Усть-Уркима приобрели в рамках программы по переселению из аварийного жилья в зоне БАМа. Это амурчане, чьи дома износились на 75 % и больше.

Семьи из Усть-Уркимы из старых деревянных одноквартирных и двухквартирных домов получили квартиры в новостройках. Их приняла специальная комиссия в начале декабря. Для них построили три новых двухквартирных дома и один дом одноквартирный. На это потратили 15 миллионов рублей, выделенных из федерального, областного и районого бюджетов.

Благодаря программе по переселению из аварийного жилья в зоне БАМа в селе Усть-Уркима ликвидировали очередь из тех, кто нуждался в переезде.

Новоселье в рамках этой программы в этом году в Тындинском районе отпраздновали 19 семей из посёлков Юктали и Могот и села Соловьёвск.

Всего в этом году по программе переселения из аварийного жилья в зоне БАМа новые квартиры получат 85 семей. Например, в столице БАМа Тынде жильё получат 22 семьи. Сменят место жительства и 26 семей города Зеи, 16 семей Зейского и 2 семьи Селемджинского районов.

Подпрограмма по переселению людей из ветхого жилфонда в новое в зоне БАМа в Амурской области работает с 2011 года. За семь лет правительство региона направило на улучшение жилищных условий амурчан более 1 миллиарда рублей. Новоселье за время существования подпрограммы справили 684 семьи. Общая площадь жилфонда, купленного для них, составляет 34,5 тысячи квадратных метров.

Региональные власти планируют переселить в период с 2020-го по 2025 год 140 семей, живущих в зоне БАМа, из неблагоустроенных квартир в современное жильё. Об этом сообщает амурское правительство.