«Аэрофлот» приостановил продажу льготных авиабилетов для ДФО

Об этом сообщается на сайте перевозчика. «“Аэрофлот” приостанавливает с 28 декабря бронирование мест на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа в связи с освоением в полном объеме лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям»,— говорится в сообщении компании.

Воспользоваться льготными перевозками могут граждане России до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55-ти, а также инвалиды, сопровождающие их лица и многодетные семьи. Все остальные пассажиры могут пользоваться программой «плоских» тарифов.

Авиабилеты на субсидируемые маршруты, на финансирование которых власти ранее выделили дополнительные 5,2 миллиарда рублей, поступили в продажу в апреле 2019 года. По данным Росавиации, в этом году рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении субсидируются по 90 маршрутам, их выполняет восемь авиакомпаний, общий объем выделенных им субсидий — 2,9 миллиарда рублей.

В январе «Аэрофлот» объявил о продаже билетов на субсидируемые маршруты на Дальний Восток и в Калининград по «плоскому» тарифу, но деньги, выделенные «Аэрофлоту» на перевозки с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа, закончились через несколько дней. После этого перевозчик запросил у Минтранса дополнительно 1,3 миллиарда рублей из бюджета, пишет «Коммерсант».

В Амурскую область самолеты этой компании не летают из-за отсутствия соответствующей взлетно-посадочной полосы. Как сообщало Амур.инфо, подрядчика для ее строительства в Благовещенске не могли найти с 2018 года. Несколько аукционов были признаны несостоявшимися. В августе 2019 года подрядчик был определен. Старт строительству дали 21 августа 2019 года. Подготовительные работы практически завершены. Ожидается, что после появления новой ВПП самолеты «Аэрофлота» будут летать в Благовещенск. И жители региона смогут покупать авиабилеты по «плоским» тарифам.