В Уруше парень вышел из дома покурить и исчез
В поселке Уруша Сковородинского района пропал 19-летний Игорь Петров. 26 декабря около полудня парень вышел из дома покурить и исчез.
Об этом в редакцию Амур.инфо сообщила тетя пропавшего, Анна. Она добавила, что Игорь без связи – его телефон остался дома.
Пропавший был одет в рабочую форму: куртку и штаны со светоотражающими полосами, высокие сапоги, полосатую шапку.
Родственники амурчанина написали заявление в полицию. Всех, кто владеет информацией о местонахождении Игоря Петрова, просят позвонить по номеру: 8 924-144-82-58 (Анна).
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