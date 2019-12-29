Пустырь возле Владимировки засадят пожароустойчивыми деревьями
Пустырь в районе села Владимировка Благовещенского района засадят деревьями. Уже две недели сотрудники лесхоза готовят для этого место.
Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщает областное министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности.
Бульдозером лесники расчищают почву от сгоревших деревьев и сухостоя. Весной во время ежегодной всероссийской акции «Живи лес» на площади в 1,5 гектара посадят деревья и кустарники, которые обладают высокой сопротивляемостью воде и имеют высший класс пожароустойчивости.
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