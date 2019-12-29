В Благовещенск съедутся гимнасты Дальнего Востока и Сибири

Фото: архив Амур.инфо

В Благовещенске пройдет всероссийский турнир по спортивной гимнастике на призы мэра. В нем примут участие спортсмены со всего Дальнего Востока и Сибири.

В течение соревновательных дней – с 15 по 19 января – сильнейшие гимнасты из городов Забайкалья, Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской, Амурской областей, Еврейской автономии, Республики Саха, а также Монголии разыграют восемь комплектов медалей в многоборье, 40 комплектов в отдельных видах многоборья среди юношей и девушек и шесть командных кубков.

Благовещенск на всероссийском турнире представят 26 человек – 14 юношей и 12 девушек в возрасте от 10 до 24 лет. Всего же планируется участие 120 спортсменов, сообщается в Инстаграме администрации города.

Кроме того, в рамках турнира планируется провести обучающий семинар для тренерского состава.

В этом году всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике будет посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.