Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:43 0

В Благовещенск съедутся гимнасты Дальнего Востока и Сибири

В Благовещенск съедутся гимнасты Дальнего Востока и Сибири
Фото: архив Амур.инфо

В Благовещенске пройдет всероссийский турнир по спортивной гимнастике на призы мэра. В нем примут участие спортсмены со всего Дальнего Востока и Сибири.

В течение соревновательных дней – с 15 по 19 января – сильнейшие гимнасты из городов Забайкалья, Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской, Амурской областей, Еврейской автономии, Республики Саха, а также Монголии разыграют восемь комплектов медалей в многоборье, 40 комплектов в отдельных видах многоборья среди юношей и девушек и шесть командных кубков.

Благовещенск на всероссийском турнире представят 26 человек – 14 юношей и 12 девушек в возрасте от 10 до 24 лет. Всего же планируется участие 120 спортсменов, сообщается в Инстаграме администрации города.

Кроме того, в рамках турнира планируется провести обучающий семинар для тренерского состава.

В этом году всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике будет посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Просмотров всего: 109

#Дальний Восток #спорт

распечатать


Общество

«Аэрофлот» приостановил продажу льготных авиабилетов для ДФО

Общество

«Надежда» дарит новогодний подарок всем посетителям
Общество

С 2020 года резидентам ТОР и Свободного порта Владивосток будут предоставлять льготные кредиты

Недвижимость 17

«Дружище, ты строить будешь?»: Александр Козлов о жилье в льготную ипотеку (видео)

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь