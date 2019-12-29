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29декабря
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Амурчанам напоминают, как обезопасить детей в новогодние праздники

Амурчанам напоминают, как обезопасить детей в новогодние праздники
Фото: pixabay.com

Пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области в преддверии Нового года опубликовала памятку для родителей. В ней – о том, как обезопасить детей в праздничные дни.

Амурчанам следует помнить следующие правила безопасного поведения ребенка дома и на улице:

  • – не оставляйте детей дома одних;
  • – не разрешайте самостоятельно пользоваться газовой плитой, печью, включать электроприборы, в том числе электрическую гирлянду;
  • – установив елку, следите за тем, чтобы она была хорошо закреплена и елочные украшения были небьющимися;
  • – во время празднований не оставляйте ребенка без присмотра за столом с бокалами, наполненными спиртным. Он может попробовать спиртное и получить серьезную интоксикацию организма. Во избежание ожогов, не ставьте на стол слишком горячие блюда;
  • – уберите все предметы, которыми дети могут пораниться (колюще-режущие и бьющиеся предметы);
  • – не оставляйте спички, зажигалки в доступном для детей месте;
  • – храните лекарства в недоступном для детей месте;
  • – не отпускайте детей одних на лед (на рыбалку, катание на лыжах и санках);
  • – не разрешайте детям гулять в темное время суток, далеко от дома, длительно находиться на улице в морозную погоду – низкая температура может привести к обморожению;
  • – не позволяйте детям самостоятельно использовать пиротехнику. Бенгальские огни зажигайте только на улице, держа на вытянутой руке, не поднося к лицу. Особо осторожными в этом нужно быть с детьми в пышных платьях, костюмах из синтетики;
  • – чаще беседуйте с детьми, напоминайте об осторожности. Шалости могут спровоцировать самые разные виды травматизма: от защемлений пальцев рук в двери до более серьезных – переломов.

В случае возникновения нештатных ситуаций следует звонить: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

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#дети #Новый год

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