На Благовещенск прыгнут парашютисты в новогодних костюмах

30 декабря Благовещенск ожидает необычное действо, приуроченное к наступающему Новому году. На город прыгнут парашютисты в новогодних костюмах, которые поздравят детей.

«Самолет будет взлетать с аэропорта, полетит на микрорайон, где гостиница "Маяк", это Воронкова – Василенко. Там будет выброска парашютистов, – рассказал ИА "Амур.инфо" организатор Михаил. – Парашютисты приземляются, на поле в это время уже стоит наряженная елка, играет музыка. Дед Мороз подарит детям подарки».

По словам Михаила, на поле парашютисты будут прыгать в 13:00, плюс-минус 15-20 минут.

«Мы спасатели РПСБ – Региональная поисково-спасательная база. Авиационно-космический поиск и спасение. Для нас это обычный ежедневный тренировочный прыжок, так сказать, рутинная работа. Для детей просто решили сделать небольшой праздник», – объяснил мужчина.