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Глава Свободного прокатился на «ватрушке» на городской площади (видео)

Глава Свободного прокатился на «ватрушке» на городской площади (видео)
Фото: кадр видео

28 декабря в Свободном на центральной площади открыли новогодний городок. Для горожан подготовили праздничную программу. А глава населенного пункта прокатился с горки на «ватрушке».

Еще до начала программы, несмотря на мороз, на площадь пришли более 200 человек, не считая детей. Ребятня тут же принималась испытывать горки, а взрослые вставали в очереди, чтобы сфотографироваться около арткомпозиции со светящимися санями и оленями.

Глава города Владимир Константинов поздравил свободненцев с наступающим праздником и дал официальный старт открытия городка. «Сегодня мы с вами открываем снежно-ледовый городок, и очень хочу, чтобы он на все новогодние и рождественские праздники приносил вам радость и вы гордились нашим городом», – сказал Константинов.

После символического фейерверка Дед Мороз со Снегурочкой подарили градоначальнику «ватрушку», которую Владимир Константинов сразу пустил в дело, проверив, насколько хороша деревянная горка, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

В ходе программы всем пришедшим пришлось немного поколдовать в хороводах, чтобы главная елка города сияла разными цветами.

Проведенный опрос показал, что люди по достоинству оценили работу мастеров и новый подход к праздничному оформлению центральной площади Свободного.

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#городская власть #праздники #Свободный

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