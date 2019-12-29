Названы дата и место прощания с погибшим в Приамурье инструктором автошколы

Авария, в которой погиб инструктор по вождению Свободненской автошколы Сергей Никитин, произошла 28 декабря под Свободным.

Сообщение о трагическом происшествии потрясло весь город. Сергея Феоктистовича знали многие горожане, долгие годы он учил мастерству будущих водителей, был настоящим профессионалом в своем деле. Его трудовой путь отмечен наградами.

Руководство и коллектив автошколы выражают соболезнования родным и близким Сергея Никитина.