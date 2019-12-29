Названы дата и место прощания с погибшим в Приамурье инструктором автошколы
Прощание с инструктором автошколы, который погиб в ДТП в Приамурье, состоится 31 декабря с 12 до 13 часов в ритуальном зале Свободного (ул. Шатковского, 124). Об этом сообщил сайт Gzt-sv.ru со ссылкой на коллег погибшего.
Авария, в которой погиб инструктор по вождению Свободненской автошколы Сергей Никитин, произошла 28 декабря под Свободным.
Сообщение о трагическом происшествии потрясло весь город. Сергея Феоктистовича знали многие горожане, долгие годы он учил мастерству будущих водителей, был настоящим профессионалом в своем деле. Его трудовой путь отмечен наградами.
Руководство и коллектив автошколы выражают соболезнования родным и близким Сергея Никитина.
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