В Белогорске пожарные спасли двух человек

Фото: 28.mchs.gov.ru (архив)

В Белогорске пожарные выезжали на тушение возгорания в мусорном коллекторе. На месте происшествия огнеборцы спасли людей.

Сообщение о возгорании поступило вечером 28 декабря: в коллекторе по Никольскому шоссе горел мусор. Через 8 минут огнеборцы пожарно-спасательной части № 4, в составе 4 человек и 1 единицы техники, прибыли на место. В течение 2 минут ликвидировали открытое горение.

Из коллектора пожарные спасли двух человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области. Обстоятельства происшествия устанавливаются.