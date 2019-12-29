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29декабря
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сегодня, 09:24 1

Роскосмос планирует выполнить около 50 космических пусков в 2020 году

Роскосмос планирует выполнить около 50 космических пусков в 2020 году
Фото: Амур.инфо

Роскосмос планирует выполнить почти в два раза больше космических пусков в 2020 году по сравнению с 2019-м. В 2019 году Россия провела 25 космических пусков: 13 – с космодрома Байконур, восемь – с Плесецка, один – с Восточного и три – с Куру.

«В честь праздника немного приоткроем космические карты – на следующий год намечено почти в два раза больше космических пусков, чем было в 2019 году», – сказал ведущий Василий Кучушев в ходе трансляции на YouTube-канале «Роскосмос-ТВ», его цитирует РИА Новости.

В начале 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал президенту Владимиру Путину о плане в 45 космических пусков.

В пятницу вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что оказалось сорвано запланированное на 2019 год обновление военной спутниковой группировки. Он отметил, что по указанию Путина в этой связи создана спецкомиссия.

Борисов также сообщил, что Россия в этом году не выполнила почти половину из заявленных космических запусков по различным причинам, среди которых недостатки в организации работы. По его словам, единственным достижением ракетно-космической отрасли РФ в 2019 году стала безаварийность.

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#космос

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    они планируют)))) при таких объемах неизбежны аварии, давайте поможем Амурке с оттоком населения..........

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