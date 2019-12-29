Роскосмос планирует выполнить около 50 космических пусков в 2020 году

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«В честь праздника немного приоткроем космические карты – на следующий год намечено почти в два раза больше космических пусков, чем было в 2019 году», – сказал ведущий Василий Кучушев в ходе трансляции на YouTube-канале «Роскосмос-ТВ», его цитирует РИА Новости.

В начале 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал президенту Владимиру Путину о плане в 45 космических пусков.

В пятницу вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что оказалось сорвано запланированное на 2019 год обновление военной спутниковой группировки. Он отметил, что по указанию Путина в этой связи создана спецкомиссия.

Борисов также сообщил, что Россия в этом году не выполнила почти половину из заявленных космических запусков по различным причинам, среди которых недостатки в организации работы. По его словам, единственным достижением ракетно-космической отрасли РФ в 2019 году стала безаварийность.