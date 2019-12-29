Три участка дорог отремонтируют в Благовещенске в рамках нацпроекта

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До конца октября 2020 года в Благовещенске отремонтируют три масштабных участка автодорог. Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Речь идет об улицах Калинина от Краснофлотской до Тенистой, Воронкова от Новотроицкого шоссе до Тепличной и путепроводе через Загородную – Северную.

На участке улицы Калинина отремонтируют проезжую часть и тротуар, установят дорожные знаки, нанесут дорожную разметку.

По улице Воронкова рабочие также проведут ремонт дорожного покрытия, нанесут разметку, отремонтируют ливневку и установят дорожные знаки.

Кроме того, будет осуществлен капитальный ремонт путепровода.

Контракты с подрядными организациями были заключены после аукционов. Весной строители приступят к ремонту, сообщает в Инстаграме администрация Благовещенска.