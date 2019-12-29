Благовещенец Александр Курако написал рассказы о том, как оживают памятники

В детской областной библиотеке прошла встреча с писателем Александром Курако. Он представил свои первые книги, их набралось сразу пять. Причем автор пишет как взрослую, так и детскую литературу, как исторические произведения, так и фантастику.

В первую вошли две исторические поэмы. Одна часть получила название «Реконкиста». Это борьба испанского народа против арабских захватчиков, длительный процесс отвоёвывания пиренейскими христианами — в основном испанцами и португальцами — земель на Пиренейском полуострове, занятых маврскими эмиратами. Вторая — «Русь святая», она об освобождении от половцев, хазар и монголо-татар. Действие заканчивается описанием Куликовской битвы.

Книга проводит параллели в освободительной борьбе и становлении государства двух народов. Это исторические произведения, основанные на реальных документах и достоверных сведениях. Книга получила высокую оценку Общественного совета по защите детства.

«Идея написать книгу пришла ко мне во время поездки в Испанию. Плюс я однажды прочитал одну статью в журнале «Вокруг света» о реконкисте. Я был потрясен этим процессом, и решил описать эту патриотическую историю в стихах. Мы вот говорим: монголо-татарское иго было три века. А у испанцев период отвоевания своих земель длился и вовсе восемь веков!» — рассуждает Александр Курако.

Историческую книгу он писал не для публикации. Александр признался, что ему хотелось выплеснуть эмоции. Однако, книга получила признание специалистов и рекомендацию для чтения подросткам. Книга вышла в издательстве «Царское слово».

Остальные – книги для детей. Первая – книга-перевертыш, в которой середине истории встречаются на оглавлении. В одной части – рассказы «Корова с пропеллером», автобиографичные истории из детства автора. Вторая серия – о девочке Даше и о том, как она познает мир.

Представил Александр Курако и еще одну интересную книгу — «Военная тайна». Это детективная история, которая происходит на набережной. Однажды все скульптуры – граф Муравьев-Амурский, пограничник с собакой — оживают. И начинается удивительная история, которая обязательно должна заинтересовать детей.

Работы Александра Курако признаны в литературной среде. В прошлом году в региональном Союзе писателей проводился конкурс коротких рассказов, Александр Курако занял второе место. На рассказ обратили внимание БГПУ, он был переведен на английский и французский языки. Он был опубликован в англоязычном журнале Sunrise и франкоязычном Salut ! Ça va ?