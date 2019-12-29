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Выбор читателей за 28 декабря

Выбор читателей за 28 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 28 декабря.

Пропавший в Благовещенске мужчина найден мертвым

Пропавшего в Благовещенске 27-летнего Максима Буянина нашли мертвым. Об этом сообщили в амурском следственном управлении СКР.

Под Свободным в ДТП погиб инструктор автошколы ДОСААФ (фото, видео)

В субботу, 28 декабря, под Свободным случилось смертельное ДТП с участием учебного автомобиля ДОСААФ. Машина марки «Лада Гранта», принадлежащая автошколе, столкнулась с другой легковушкой. В аварии погиб 71-летний инструктор по вождению. Находившаяся за рулем ученица выжила.

Я приняла нелегкое решение: мэр Тынды Марина Михайлова выходит из КПРФ (видео)

Мэр Тынды Марина Михайлова в программе «Час мэра» заявила о выходе из КПРФ. Она сообщила, что это решение было для нее нелегким. В частности, оно связано с ситуацией в Тындинской городской думе. Представительный орган из-за разногласий между депутатами разных партий долгое время не мог принять изменения в Устав города.

В Амурской области уничтожили более 200 тонн зараженной пшеницы

В октябре 2019 года инспектором управления Россельхознадзора по Амурской области на одном из предприятий отобраны пробы зерна, выращенного на территории региона и предназначенного для пищевых целей. В итоге было выявлено опасное грибковое заболевание под названием фузариоз. Более 200 тонн зараженной пшеницы уничтожили.

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#Обзор #интернет #СМИ

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