Гороскоп 29 декабря: Рыбы проявят великодушие, Скорпионам стоит стать мягче

Восход Солнца: 08:29

Заход Солнца: 16:36

Солнце в Стрельце.

Овен. В сфере профессиональной деятельности вероятен спад. Намеченные планы не принесут желаемого результата. День неблагоприятный для заключения различного рода сделок, переговоров, брака. Звезды советуют избегать коллективной работы. Вероятны неприятности из-за сплетен тайных недоброжелателей, не без оснований считающих, что работоспособность – не ваша характерная черта.

Телец. Этот день может оказаться достаточно сложным. Все Ваши дела сегодня так или иначе будут связаны с финансами: придется отдавать и снова делать долги, заниматься поисками новых заработков, помогать близким родственникам. Ваша осмотрительность и сдержанность помогут Тельцам определить позиции в постоянно изменяющихся обстоятельствах. Возможно, Вы сможете даже перейти к новым делам и завязать новые знакомства, которые окажутся удачными. Во всяком случае, в конце месяца Ваше финансовое положение должно улучшиться.

Близнецы. Домашние хлопоты займут значительную часть свободного времени Близнецов. Вероятно, Вы будете вынуждены изменить первоначальные планы или взвалить на себя дополнительные обязанности. В случае необходимости прибегните к помощи близких или друзей. Звезды рекомендуют избегать расходов, потому что впереди Вам предстоят неожиданные траты.

Рак. Неблагоприятный день, который способствует обострению хронических заболеваний. В сфере профессиональной деятельности вероятны ошибки и просчеты, связанные с неверной оценкой ситуации или с ложной информацией. Склонность к самопотаканию или иллюзиям в отношении к партнеру может привести к финансовым потерям. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму.

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Лев. Опасный день, связанный с внешней агрессией, провокациями и искушениями. У Львов вероятно усиление таких качеств, как податливость, внушаемость, лень, стремление к соблазнам. В этот день полезно ограничение во всех земных наслаждениях: строгая диета, воздержание. Не реагируйте болезненно на то, что происходит, ведь от Вас не многое зависит. В этот день нужно быть ближе к природе.

Дева. Начало недели характеризуется понижением жизненного потенциала. Нерешенные проблемы в личной жизни или сделанные ранее обязательства потребуют немедленного разрешения. Отдыхать лучше в семейном кругу или в одиночестве.

Весы. Вас ожидает хороший день во всех отношениях. Благоприятно начинать любое дело, но не стоит в это воскресенье перенапрягаться. Наблюдательный и изобретательный ум поможет Вам избежать риска в различных предприятиях. Вероятно, что Вы сможете восстановить потерянные связи, которые изменят уровень вашей работы и наполнят ее новым содержанием.

Скорпион. День подведения итогов и анализа всей жизнедеятельности. Напряженная работа первой половины года уже может приносить результаты. Но не стоит успокаиваться. Вам еще нужно приложить много усилий для достижения своей цели. Симпатии окружающих на стороне тех Скорпионов, которые проявляют сердечность и мягкость.

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Стрелец. Не исключено, что сегодня Вам предстоит необходимость исполнения обременительных обязанностей или принятия жестких решений. Вечер проведите в гостях. Вероятна интересная, запоминающаяся встреча, прислушайтесь к интуиции.

Козерог. Сегодня любые начинания или новые планы обречены на провал или не принесут заметной выгоды. Не распыляйте свои силы и не ставьте перед собой глобальных задач. Любовь к чинам, званиям или похвалам может привести к ошибкам в личной жизни или недоразумениям с коллегами. Деловые встречи и контакты осуществляйте в первой половине дня, так как во второй, возможно, Вам придется заняться домашними проблемами.

Водолей. День несет положительную энергетику. Укрепится ваш авторитет, возрастет личное обаяние и сила убеждения. Вероятно знакомство с новыми людьми, которые будут покровительствовать Вам. Во второй половине дня следует заниматься только неотложными житейскими делами; возможны домашние хлопоты или расходы, связанные с детьми.

Рыбы. Прирожденное стремление к лидерству и прекрасные организаторские способности помогут Рыбам удержать единомышленников и союзников в подчинении вашим интересам. Однако во второй половине дня вероятны некоторые трудности. Не позволяйте ситуации выйти из-под контроля. Сегодня следует проявлять великодушие и щедрость.

Астролог: Вальдемар Небоходцев